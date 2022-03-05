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Суббота, 5 марта, 2022

В Александро-Невском выпало около 10 см снега

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В Александро-Невском выпало около 10 см снега

7info7

В Александро-Невском выпал снег. Снимок опубликован 5 марта в группе «Рязанский форма».

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Автор фото сообщает, что высота снежного покрова достигает 10 см.

— В Александро-Невском зима. 10 см снега насыпало за день, а, может, и поболее…, — написал автор поста.

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