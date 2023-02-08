В Александро-Невском установят памятник Белому генералу Скобелеву

В Рязанской области сделают всё для увековечения памяти о выдающемся земляке генерале М. Д. Скобелеве. Об этом на встрече с инициативной группой по установке памятника военачальнику в Александро-Невском районе заявил губернатор Павел Малков.

В состав инициативной группы вошли активисты местного ТОС, музейные работники, представители Юнармии. Губернатор обсудил с ними план реализации проекта, который предполагает изготовление и установку памятника М. Д. Скобелеву, а также благоустройство прилегающей территории. Во встрече принял участие также рязанский скульптор Олег Седов.

Памятник Белому генералу Скобелеву планируется установить возле спортшколы на ул. Солнечная в р. п. Александро-Невский в рамках программы поддержки местных инициатив. Открыть памятник планируется к 180-летию со дня рождения М. Д. Скобелева, то есть в этом году.

Губернатор отметил, что к этой знаковой дате приурочен целый комплекс мероприятий. В том числе, будет продолжено благоустройство музея-усадьбы генерала в селе Заборово Александро-Невского района, отремонтирована автодорога, ведущая к мемориальному комплексу.

«Сделаем всё, чтобы юбилейные мероприятия в регионе прошли на самом высшем уровне. Надо достойно подготовиться к этой дате, так, чтобы созданное осталось надолго. Скобелев — очень знаковая и выдающаяся фигура, один из наших величайших земляков. Память о нём должна быть достойно сохранена и увековечена», — подчеркнул Павел Малков.

Глава региона отметил, что общественное обсуждение проекта по созданию памятника генералу уже ведется. Необходимо обязательно учесть все предложения экспертов, местных жителей. Работы по благоустройству территории вокруг этого памятного места должны быть проведены в срок и качественно. Со стороны правительства Рязанской области в его реализации будет оказана вся возможная поддержка.

«Надо сделать всё так, чтобы потом можно было гордиться этим памятным местом. Должны быть соответствующий масштаб, интересное исполнение, в том числе в благоустройстве окружающей территории. Всё нужно продумать до мелочей», — сказал Павел Малков.

Михаил Дмитриевич Скобелев — выдающийся русский военачальник, генерал-адъютант. Вошёл в историю как Белый генерал за то, что во время сражений надевал белый мундир и появлялся на белом скакуне. За 19 лет своей военной карьеры участвовал в 70-ти сражениях. Путь от поручика до генерала М. Д. Скобелев прошел всего за 11 лет. Он обладал глубоким знанием военного дела и заботился о нуждах солдат. Прославился не только как военный деятель, но и как борец за единство славянского мира. Скобелев похоронен в своем родовом имении в селе Заборово Александро-Невского района, где в 2003 году был открыт музейный мемориальный комплекс.