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В Александро-Невском районе прошла встреча с членами семей участников СВО

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Алексей Самохин

В Александро-Невском районе в формате круглого стола прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО.

В мероприятии, организованном Штабом общественной поддержки «Единой России» совместно с Управлением социальной защиты населения Рязанской области, приняли участие глава администрации Александро-Невского района Владимир Оводков, заместитель главы администрации по социальным вопросам Татьяна Гущина, заместитель руководителя Региональной общественной приемной Ольга Зоткина.

Участники встречи обсудили меры поддержки участникам СВО и членам их семей, назначение ЕДВ ветеранам боевых действий, бесплатное и внеочередное предоставление социальных услуг в полустационарной форме и на дому, в том числе в рамках системы долговременного ухода.

Представители профильных ведомств дали разъяснения по льготам для участников СВО и членов их семей и ответили на вопросы собравшихся.

В Александро-Невском районе прошла встреча с членами семей участников СВО
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