В Александро-Невском районе при столкновении Renault Logan и Lada Vesta пострадал мужчина

Ночью 28 февраля на 334-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Александро-Невском Рязанской области столкнулись Renault Logan и Lada Vesta, пострадал водитель иномарки, сообщает ИД «Пресса».

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ДТП случилось между поворотом на город Чаплыгин Липецкой области и селом Зимарово.

Автомобиль Renault занесло на дороге, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой».

Обе машины получили серьёзные механические повреждения. Водителя Renault госпитализировали с сотрясением мозга, ушибом грудной клетки.