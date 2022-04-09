В Александро-Невском районе подтопило низководный мост

В Александро-Невском районе Рязанской области подтопило низководный мост у посёлка Норовка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
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Мост подтопило в результате подъёма уровня воды в реке Хупта.
В Александро-Невском районе Рязанской области подтопило низководный мост у посёлка Норовка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Мост подтопило в результате подъёма уровня воды в реке Хупта.
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