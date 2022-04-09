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Суббота, 9 апреля, 2022

В Александро-Невском районе подтопило низководный мост

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В Александро-Невском районе подтопило низководный мост

Александр Ильин

В Александро-Невском районе Рязанской области подтопило низководный мост у посёлка Норовка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. 

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Мост подтопило в результате подъёма уровня воды в реке Хупта. 

«Жизнеобеспечение населения не нарушено. Имеется объездной путь. Лодочные переправы отсутствуют. Пожарная безопасность организована силами пожарных расчетов», — говорится в сообщении МЧС. 

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