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Новости России

В Алапаевске женатый майор полиции совратил школьницу, она забеременела

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Изображение от freepik

Женатый майор полиции полгода совращал 15-летнюю школьницу в Алапаевске Свердловской области, девочка забеременела, рассказал E1.RU юрист Сергей Самков, который представляет семью потерпевшей.

По его словам, к нему обратился отец девочки. Он рассказал, что мужчина втерся в доверие к несовершеннолетней и вступил с ней в интимную связь.

«Он ввел ее в заблуждение, завоевав симпатию дочери обещаниями, что бросит свою жену и ребенка и женится на ней», — уточнил Самков.

При этом когда девочка забеременела, то стала ему не нужна, пояснил юрист. Узнав о случившемся, ее мать подала заявление. Подозреваемым оказался 39-летний начальник экспертно-криминалистической группы местного ОВД.

«Для всех он образец: честный сотрудник и добропорядочный семьянин», — отметил собеседник издания.

Мужчина познакомился с девочкой, когда подрабатывал в такси. Майора уже уволили со службы. В случае подтверждения вины его привлекут к ответственности.

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