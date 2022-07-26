В акции «Внимание, переезд!» в Рязанской области участвовали около 800 водителей.

В ходе мероприятия с 4 по 14 июля железнодорожники напомнили гражданам о правилах безопасности при пересечении переездов, вручив памятки. Также работники железной дороги побеседовали с водителями 5 автотранспортных предприятий, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки в регионе, о неукоснительном соблюдении ПДД.

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции работники магистрали провели 6 рейдов по предупреждению нарушений ПДД при пересечении водителями железнодорожных переездов.

Московская железная дорога призывает автомобилистов быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении ж/д переездов.