В Академии ФСИН стартовал стрелковый турнир имени Михаила Калашникова

Анастасия Мериакри

Торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований состоялась 14 октября на плацу учебного заведения. В этом году стрелковый турнир посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Участников приветствовали заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин, заместитель председателя регионального отделения Общества «Динамо» Андрей Волков, председатель регионального отделения Федерации практической стрельбы Рязанской области Лев Черторицкий.

В соревнованиях принимают участие 24 команды из 14 регионов РФ, более 100 сотрудников, представляющих Федеральную службу исполнения наказаний, в том числе команда руководящего состава Центрального аппарата ФСИН России и руководители подчиненных им учреждений, МВД, ФСБ, ФССП, Сбербанка России, Росгвардии, спортсмены субъектов Российской Федерации – члены Федерации практической стрельбы России.

Исключительное право проведения соревнований было предоставлено академии с личного согласия советского и российского конструктора стрелкового оружия, доктора технических наук, дважды Героя Социалистического Труда, Героя Российской Федерации Михаила Тимофеевича Калашникова.

В программу соревнований включены классические спортивные упражнения А-3, А-4, А-8, А-9 по правилам служебно-прикладных видов спорта «Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия» и 10 упражнений по правилам вида спорта «Практическая стрельба».

При выполнении разрядных нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации в рамках соревнований возможно присвоение участникам спортивных разрядов и спортивных званий.

