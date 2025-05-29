В Академии ФСИН России в Рязани готовят специалистов по пробации

В 2024 году в Академии ФСИН России в Рязани впервые был осуществлен набор по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) – Пробация.

По словам сотрудников кафедры социальной психологии, социальной работы и пробации, реализация положений закона о пробации требует подготовки квалифицированных кадров, обладающих не только юридическими знаниями, но и навыками психологической поддержки, пониманием механизмов социальной работы, опытом межведомственного взаимодействия.

– Первый набор составил 75 мест: 50 по очной форме обучения, 25 по заочной. На первом курсе курсанты получили фундаментальные знания в области социальной работы, но уже со второго курса они будут погружены в практическую деятельность – это работа на базе учебных рабочих мест, созданных в учреждениях уголовно-исполнительной системы,анализ реальных кейсов и ситуационных задач, – рассказала старший преподаватель кафедры социальной психологии, социальной работы и пробации Анна Козлова.

Набор обучающихся по специальности – шаг к формированию новой профессиональной среды, призванной укрепить правопорядок и снизить уровень рецидивной преступности.

В процессе обучения курсанты изучают основы и технологии социальной работы, социальной психологии и педагогики, прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе, основы ресоциализации и социальной адаптации в уголовно-исполнительной системе, методы подготовки осужденных к освобождению, основы права, криминологии, психологии, конфликтологии.