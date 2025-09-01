В Академии ФСИН России официально стартовал новый учебный год

1 сентября личный состав вуза принял участие в торжественном построении, посвященном Дню знаний. Почетными гостями мероприятия стали представители власти города и региона, правоохранительных служб и ведомств, духовенства, ветераны. Телеграмму директора ФСИН России Аркадия Гостева до присутствующих довел начальник контрактной службы ФСИН России полковник внутренней службы Сергей Ташимов. От лица губернатора Рязанской области коллектив академии поздравил первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков.

Почетного права поднять Государственный флаг Российской Федерации были удостоены отличники учебы, курсанты Дарина Плигина, Олеся Кукурудза, Сергей Федин, Руслан Алтынбаев.

Особенным этот день стал для первокурсников – после прохождения первоначальной профессиональной подготовки в загородном учебном центре академии в торжественной обстановке им были вручены курсантские погоны.

Начальник академии генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Никитюк отметил заслуги коллектива вуза и пожелал покорения новых профессиональных высот. За прошлый учебный год 6 сотрудников получили очередное специальное звание «полковник», 51 человек перемещен на вышестоящие должности. Четырем сотрудникам присвоены почетные звания «профессор», восьми – «доцент». 97 сотрудников поощрены правами директора ФСИН России. Более 80 человек получили награды различных управлений и ведомств.

По традиции в этот день старшекурсники передали своим последователям символический «ключ знаний».

– Этот день – особенный для всех нас. Для первокурсников он знаменует начало яркого и увлекательного пути, полного открытий, новых друзей и важных свершений. Насколько незабываемыми будут годы обучения, мы поняли уже в загородном учебном центре. Обещаем уверенно продолжить обучение, углубить свои знания и применить их в научных проектах и практических работах. Наша целеустремленность – это фундамент будущего успеха. Желаю всем неиссякаемой энергии, ярких идей, настойчивости в достижении целей и, конечно, крепкого здоровья! – пожелала присутствующим курсант первого курса Ульяна Лейком.

От лица ветеранов ребят поздравили начальник вуза в период с 1990 по 2003 год генерал-майор внутренней службы в отставке профессор Сергей Пономарев и почетный гражданин города Рязани, председатель совета ветеранов академии полковник внутренней службы в отставке Петр Бодько. Было отмечено, что в этом году 11 курсантов академии удостоены премии Фонда содействия укреплению законности и правопорядка.

Далее почетные гости мероприятия приняли участие во вручении курсантам и студентам свидетельств о занесении на доску почета переменного состава. Эта традиция действует в вузе с 2013 года.