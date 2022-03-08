В аэропорту Самары экстренно посадили самолёт из-за девочки, подавившейся яблоком

В самарском аэропорту экстренно сел рейс «Ереван-Москва» из-за 9-месячной девочки, подавившейся яблоком, сообщает Telegram-канал «Baza».

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Семья направлялась из Еревана в Москву. Во время полета родители дали девочке кусочек яблока, но тот попал не в то горло. Ребёнок начал задыхаться. Командир воздушного судна решил экстренно сажать самолёт.

На посадочной полосе девочку забрали медики в больницу при Медуниверситете. При транспортировки её состояние ухудшилось.

В итоге малыша привезли в областную больницу имени Середавина. Её удалось спасти, жизни ничего не угрожает, однако девочка всё ещё находится в реанимации.