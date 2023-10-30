В аэропорту Махачкалы пострадали 10 человек, есть «тяжёлые»

Минздрав Дагестана сообщил о 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы.

— Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжёлом состоянии, — говорится в сообщении.

Ещё 10 пострадавших с лёгкими травмами получили медицинскую помощь амбулаторно.

Вечером 29 октября толпа прорвалась на взлётно посадочную полосу аэропорта, где в этот момент находился борт из Израиля. Дебоширы искали евреев.

По данным правительства Дагестана, на восстановление работы аэропорта потребуется несколько дней. Действиям погромщиков дадут правовую оценку.

По данным Росавиации, аэропорт будет закрыт до 02.59 31 октября.

— Открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории, — говорится в сообщении ведомства.