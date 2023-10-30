В аэропорту Махачкалы пострадали 10 человек, есть «тяжёлые»

Минздрав Дагестана сообщил о 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы.
Ещё 10 пострадавших с лёгкими травмами получили медицинскую помощь амбулаторно.
Вечером 29 октября толпа прорвалась на взлётно посадочную полосу аэропорта, где в этот момент находился борт из Израиля. Дебоширы искали евреев.
По данным правительства Дагестана, на восстановление работы аэропорта потребуется несколько дней. Действиям погромщиков дадут правовую оценку.
По данным Росавиации, аэропорт будет закрыт до 02.59 31 октября.