В Агро-Пустыне под Рязанью собираются построить детский сад и школу

В селе Агро-Пустынь под Рязанью собираются построить детский сад и школу. Об этом в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова сообщила администрация Рязанского района.

— К строительству садика и школы сможем приступить, когда получим субсидии по нацпроекту «Образование», — говорится в сообщении.

Запланированы строительство детского сада на 40 мест и школы на 120 учеников. Земельные участки выделены, оформлены.

Проектная документация на строительство детского сда прошла госэкспертизу, документы для строительство школы подготовят ориентировочно в ноябре 2023 года.

Администрация района ждёт начала федерального отбора проектов, чтобы подать заявки.