В администрации Рязани состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности

29 ноября в Рязани состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством и.о. заместителя главы администрации города Михаил Ромодин. Его участниками стали руководители структурных подразделений и муниципальных предприятий, представители регионального МЧС.

На повестке дня были рассмотрены вопросы совершенствования работы по подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и состояния противопожарного водоснабжения на территории города Рязани.

Директор МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» Сергей Звездочкин отметил, что в этом году подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в городе была организована и проводилась в строгом соответствия с требованиями федеральных законов. Он подробно рассказал о проведенных учебных мероприятиях и тренировках, отметив, что в процессе подготовки населения применялись различные формы обучения.

За 11 месяцев текущего года обучение прошли 10 741 человек. В учениях, тренировках и других плановых мероприятиях приняли участие 402 человека. На курсах гражданской обороны города, оборудованных учебными кабинетами общей и специальной подготовки, обучались 863 человека.

Кроме того, регулярно проводится работа с молодежью, в частности, проведение тренировок по эвакуации из зданий, а также информирование граждан в общественном транспорте о безопасном поведении на льду, во время паводка, на пляжах, а также о мерах пожарной безопасности и соблюдении особого противопожарного режима.

Организована разъяснительная и пропагандистская работа среди учащихся и их родителей по вопросам пожарной безопасности в быту и безопасности людей на водных объектах. В 2023 учебном году такие мероприятия проведены во всех 67 общеобразовательных заведениях.