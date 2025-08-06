В администрации Рязани рассказали о благоустройстве набережной Оки

В комментариях к посту губернатора Павла Малкова в телеграм-канале рязанцы написали, что городу необходима современная, удобная и привлекательная пристань на берегу Оки, где местные жители смогут гулять. Ответ дали в администрации Рязани.

«Планируем приступить к благоустройству набережной в этом году. Конкурсные процедуры по определению подрядчика начнутся после выделения целевого финансирования», — сказано в сообщении администрации.

На набережной планируют обустроить три пристани, амфитеатр, дорожки для прогулок, разместить маяк и несколько кафе. Работы по проектированию и прохождению экспертизы планируют закончить в 2025 году. К строительству приступят после выделения финансирования.

Набережная станет отправной точкой Большого пешеходного маршрута Рязани.