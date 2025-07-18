В администрации Рязани рассказали, как готовят жилые дома и соцобъекты к отопительному сезону

В администрации Рязани состоялось оперативное совещание, на котором обсудили подготовку города к предстоящему отопительному сезону. Совещание провёл глава администрации Виталий Артёмов. О том, как идёт подготовка, рассказал начальник управления энергетики и ЖКХ Михаил Палачёв.

Палачёв отметил, что паспортизации в Рязани подлежат 2683 жилых дома, обслуживаемых управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК. На данный момент работы по промывке и опрессовке завершены в 1257 многоквартирных домах, что составляет 46,8%.

На объектах социальной сферы также проводятся ремонтные работы, промывка и опрессовка систем теплоснабжения, ремонт систем ГВС и поверка приборов учета тепловой энергии.

К предстоящему отопительному периоду 2025–2026 годов необходимо подготовить 204 учреждения социальной сферы, включая 66 школ, 99 детских садов, 12 учреждений дополнительного образования, 15 учреждений культуры и 12 учреждений спорта. На данный момент гидравлические испытания проведены на 62% объектов.