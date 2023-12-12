В администрации Рязани прошло заседание Совета по делам инвалидов

12 декабря в администрации Рязани состоялся Совет по делам инвалидов, который провела замглавы администрации Лариса Крохалева.

Участники заслушали информацию об услугах, которые предоставляют учреждения культуры маломобильным группам населения, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, по нацпроекту «Культура» в 2020-2023 годах в Рязани модернизировали семь библиотек. Теперь их здания имеют все необходимые условия для индивидуальной мобильности инвалидов. Часть своей деятельности учреждения размещают в интернете, что позволяет пользоваться услугами дистанционно.

Активные посетители библиотек – читатели с ограниченными возможностями здоровья, участники многих культурных мероприятий и библиотечных клубных объединений. За 11 месяцев 2023 года библиотеки ЦБС посетило 4962 человека, из них зарегистрированных пользователей – людей с ОВЗ – 581 человек, 98 инвалидов обслуживается на дому.

Продолжается реализация событийных проектов – фестивалей и конкурсов для инвалидов. Мероприятия для детей и лиц с ОВЗ проводятся на базе ДК «Приокский», КДЦ «Октябрь», ЦГБ имени С.А. Есенина, МКЦ Рязани.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» реконструировали два помещения Детской музыкальной школы №6, где обеспечили доступ не только инвалидам-колясочникам, но и инвалидам по зрению. В 2023 году реконструкция Детской школы искусств №5 позволила установить подъемные вертикальные платформы для инвалидов «МУЛЬТИЛИФТ».

Также на заседании поднимались вопросы организации парковочных мест для инвалидов. Как доложил в ходе встречи и.о. начальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов, у входа на территорию Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн установлены дорожные знаки парковка для инвалидов на 2 машиноместа. Мероприятия по оборудованию парковочных мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, где расположены социально значимые учреждения города, будут продолжены.