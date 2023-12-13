В администрации Рязани прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних

В среду, 13 декабря, в мэрии Рязани состоялось совещание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Его провела замглавы администрации Лариса Крохалева.

Участники заседания рассмотрели вопросы борьбы с буллингом в школах и с продажей несовершеннолетним табачных изделий, «вейпов» и электронных сигарет.

Для борьбы с буллингом продолжат выявлять и пресекать любое деструктивное поведение среди несовершеннолетних. Для решения конфликтов будут использовать метод медиации и школьные службы примирения. Разъяснительную работу проведут и со школьниками, и с родителями.

Склонных к проявлениям буллинга и скулшутинга учеников планируют выявлять и оперативно применять к ним меры, пишет пресс-служба администрации.

Для борьбы с продажей несовершеннолетним никотинсодержащей продукции будут проводить разъяснительную работу и вести мониторинг контента в соцсетях, который может склонять детей использовать электронные сигареты и «вейпы».