Среда, 13 декабря, 2023
На главнуюОрганы властиАдминистрация

В администрации Рязани прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних

7info 2
Фото: сайт администрации
spot_img

В среду, 13 декабря, в мэрии Рязани состоялось совещание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Его провела замглавы администрации Лариса Крохалева.

Участники заседания рассмотрели вопросы борьбы с буллингом в школах и с продажей несовершеннолетним табачных изделий, «вейпов» и электронных сигарет.

Для борьбы с буллингом продолжат выявлять и пресекать любое деструктивное поведение среди несовершеннолетних. Для решения конфликтов будут использовать метод медиации и школьные службы примирения. Разъяснительную работу проведут и со школьниками, и с родителями.

Склонных к проявлениям буллинга и скулшутинга учеников планируют выявлять и оперативно применять к ним меры, пишет пресс-служба администрации.

Для борьбы с продажей несовершеннолетним никотинсодержащей продукции будут проводить разъяснительную работу и вести мониторинг контента в соцсетях, который может склонять детей использовать электронные сигареты и «вейпы».  

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах