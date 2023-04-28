В администрации Рязани прошла встреча с должниками

26 апреля в администрации города состоялось заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины физических и юридических лиц под председательством главы администрации Рязани Елены Сорокиной. В совещании приняли участие сотрудники областной налоговой службы, силовых ведомств региона, руководители структурных подразделений администрации.

По данным финансово-казначейского управления, с начала 2023 года проведена работа с 339 юридическими и физическими лицами, из которых 134 являются должниками с общей суммой задолженности 12 700,1 тыс. руб. Полностью или частично погасили задолженность 34 должника на сумму 4 133,6 тыс. руб., из них в бюджет города Рязани – 3 084,7 тыс. руб.

Также проводилась работа, с организациями, осуществляющими выплату заработной платы ниже среднего уровня, с организациями, не представившими или представившими «нулевой» расчет по форме 6-НДФЛ, а также по легализации труда иностранных граждан.

По результатам проделанной работы 90 работодателей представили пояснения по выплате заработной платы ниже МРОТ, 11 работодателей объяснили причины непредставления расчета по форме 6-НДФЛ.

На прошедшее заседание было приглашено 25 должников с общей задолженностью в бюджет 9 274,2 тыс. руб., в том числе по аренде земли, по плате за размещение НТО, по НДФЛ, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, были приглашены 5 работодателей, выплачивающих заработную плату работникам ниже МРОТ.

Из приглашенных на комиссию в ходе проведения адресной работы полностью или частично погасили задолженность перед бюджетом 6 должников на общую сумму 1 020,9 тыс. руб. Со всеми провели индивидуальные беседы, выяснили причины возникновения задолженностей и способы их погашения.