В администрации рассказали о подготовке рязанских энергетических предприятий к отопительному сезону

Подготовку предприятий энергетического комплекса к предстоящему отопительному сезону обсудили на оперативном совещании, которое провёл глава администрации города Виталий Артемов, сообщил начальник управления энергетики и ЖКХ Михаил Палачев.

На сегодняшний день проводятся ремонтные и профилактические мероприятия на сетях и оборудовании. В рамках ремонтных программ за счёт собственных средств предприятий и предоставленных субсидий из городского и областного бюджетов выполняются работы по капитальному ремонту инженерных коммуникаций.

Так, на Ново-Рязанской ТЭЦ из 6 энергетических котлов работы по техническому обслуживанию были выполнены на 4 котлоагрегатах. На 2 котлах работы будут завершены в соответствии с планом до 1 октября 2025 года.

На Дягилевской ТЭЦ с мая 2025 года начаты работы по испытанию тепловых сетей на плотность и прочность в соответствии с графиком. Запланированы мероприятия по гидравлическому испытанию 7 участков, на 5 – работы уже завершены, на 2 планируют закончить в августе.