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Среда, 9 июня, 2021
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В Адлере произошло ЧП с убийством

7info7
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Причиной конфликта стала незаконная постройка. Судебные приставы Андраник Матевосян и Альберт Агозян приехали  к месту самостроя, чтобы описать имущество.

Но вместо выполнения служебных обязанностей попрощались с жизнью, — пишет Смотрим. Владелец самостроя «односторонним» порядком решил конфликт.  Он открыл огонь « на поражение» по пришедшим выполнить свою работу людям.

Жертв неадекватного поведения мужчины могло быть ещё больше. Но строители, к счастью, успели укрыться от пуль.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники соответствующих ведомств. А в сети появилось  кадры видео.

 Зачинщик конфликта скрываться не стал и уже дал комментарий своему поведению.

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