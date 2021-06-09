В Адлере произошло ЧП с убийством

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Причиной конфликта стала незаконная постройка. Судебные приставы Андраник Матевосян и Альберт Агозян приехали к месту самостроя, чтобы описать имущество.

Но вместо выполнения служебных обязанностей попрощались с жизнью, — пишет Смотрим. Владелец самостроя «односторонним» порядком решил конфликт. Он открыл огонь « на поражение» по пришедшим выполнить свою работу людям.

Жертв неадекватного поведения мужчины могло быть ещё больше. Но строители, к счастью, успели укрыться от пуль.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники соответствующих ведомств. А в сети появилось кадры видео.

Зачинщик конфликта скрываться не стал и уже дал комментарий своему поведению.