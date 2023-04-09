В 5 районах Рязанской области 17 апреля временно отключат телевещание

На передающей телерадиовещательной станции в Рязани пройдут профилактические работы на телестанции регионального центра. Об этом сообщает министерство по делам территорий.

Передающее оборудование станции полностью отключат 17 апреля с 2 до 17 часов. Вещания 1-го и 2-го телевизионных мультиплексов не будет в Рыбновском, Спасском, Старожиловском, Пронском и Рязанском районах.

По сети кабельных операторов программы будут передаваться в штатном режиме. Не изменится и схема работы других станций в Рязанской области.