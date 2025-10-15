В 2026 году в России появятся новые дорожные знаки

С нового года на российских дорогах будут устанавливать новые знаки для автомобилистов. О том, какие знаки появятся уже с 1 января, агентству «Прайм» рассказал адвокат Александр Шиманский.

Знак «Глухие» разместят у пешеходных переходов в тех местах, которые посещают слабослышащие люди. Вертикальный знак «Стоп-линия» установят там, где установка горизонтального невозможна.

На знаке «Заснеженное покрытие» изобразят снежинки и тучи с осадками. Он будет напоминать водителям о необходимости снизить скорость и стараться избегать резкого торможения. В знаке «Время действия» к часам и дням недели добавят месяцы.