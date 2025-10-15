Среда, 15 октября, 2025
3.3 C
Рязань
Общество

В 2026 году в России появятся новые дорожные знаки

Валерия Мединская
Изображение от rawpixel.com на Freepik

С нового года на российских дорогах будут устанавливать новые знаки для автомобилистов. О том, какие знаки появятся уже с 1 января, агентству «Прайм» рассказал адвокат Александр Шиманский.

Знак «Глухие» разместят у пешеходных переходов в тех местах, которые посещают слабослышащие люди. Вертикальный знак «Стоп-линия» установят там, где установка горизонтального невозможна.

На знаке «Заснеженное покрытие» изобразят снежинки и тучи с осадками. Он будет напоминать водителям о необходимости снизить скорость и стараться избегать резкого торможения. В знаке «Время действия» к часам и дням недели добавят месяцы.

— Поправки в ГОСТ разрешают совмещать несколько символов на одной табличке и вводить знаки, указывающие время действия ограничений по месяцам, что сократит количество знаков, — пояснил Шиманский.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Новости России

Следователь указал на странности в исчезновении семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в тайге в...
Новости России

Шок для родных. Раскрыты детали смерти легендарного советского гимнаста Дитятина

Легендарный советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин умер...
Общество

Солнце атакует: составлен прогноз магнитных бурь на 13-19 октября

Максимальная геомагнитная активность будет наблюдаться утром 14 октября.
Общество

В Рязанской области продолжают собирать грибы: находят вешенки, опята, польские белые

Грибной сезон продолжился в середине октября.

Последние новости

Рязанцы направили 1232 обращения по отоплению

В этом году жалоб на отсутствие тепла стало значительно меньше.

В рязанских лесах появляются брикеты со съедобным содержимым

Людям их трогать не нужно, это приманки для диких животных.

Федорищев пояснил, почему послал матом главу Кинельского района в отставку

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил эмоциональное увольнение главы...

Вильфанд заявил о переходе погоды в «зимний режим»

Синоптик объяснил, что комфортных тёплых дней ждать уже не стоит.

Слов нет. Отправленный в отставку матом самарский чиновник высказался о скандале

Уволенный в грубой форме глава Кинельского района Юрий Жидков...

Жириновский предсказал разрушение США за сутки: сбывается пророчество 2003 года

США живут на «пороховой бочке», которая совсем скоро может взорваться.

Суд обязал уполномоченные органы привести в порядок дорогу «Восход – Ермишь»

Выявлено, что дорожное покрытие имеет просадки и выбоины, размеры которых превышают допустимые нормы.

Драма о моральном выборе и материнской любви, снятая в Касимове, получила признание на кинофестивалях

Главная роль исполнена Марией Леоновой. Ее героиня, соцработница Рита из Рязанской области, всю жизнь посвятила заботе о других.

Мошенники под видом сотрудников почты получили 600 тысяч рублей от жительницы Рязани

Следуя указаниям злоумышленника, женщина перевела через мобильное приложение 600 тысяч рублей на указанный счёт. После этого связь прервалась.

Более 480 отцов взяли декретный отпуск по уходу за ребенком с начала 2025 года

Пока отец ухаживает за малышом, СФР ежемесячно выплачивает ему пособие в размере 40% от среднего заработка.

Соседка украла 30 тысяч рублей у пенсионерки в Скопинском районе

Следователь возбудил против женщины уголовное дело по статье 158 УК РФ, которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Рязанский боксёр Светослав Тетерин выступит за российский ЦСКА на Клубном Чемпионате мира

В супертяжёлой весовой категории (свыше 92 килограммов) за ЦСКА выступит рязанский боксёр Светослав Тетерин, представляющий Клуб бокса ВДВ.

В Волжском раскрыли жестокое убийство безногого участника СВО

Следователи и полицейские раскрыли жестокое убийство участника спецоперации, лишившегося...

Смотрел в глаза и смеялся. В Новосибирской области жених жестоко убил невесту

В Новосибирской области арестовали предполагаемого убийцу пропавшей месяц назад...

Доктор Мясников назвал смертельную ошибку при приеме лекарств

Употребление несочетаемых лекарств может нанести тяжелый ущерб здоровью вплоть...