В 2025 году в Рязанской области заменят 5 электропоездов, срок службы которых достиг 38 лет. Сообщение об этом появилось в комментариях к публикации губернатора Павла Малкова в телеграм-канале.

Рязанцы сообщили, что недовольны состоянием электропоездов, которые работают на направлении Рязань-1 – Сасово.

«Присесть страшно, всё грязное, в окна дует. 21 век на улице, а электропоезда из прошлого века на этом направлении», — пожаловались местные жители.

В ответ на сообщение Минтранс Рязанской области сообщил, что плановая замена 5 электропоездов, срок службы которых достиг 38 лет, пройдет в 2025 году. Их заменят на более новый подвижной состав, средний возраст которых составит 15 лет.