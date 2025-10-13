В 2025 году в Рязанской области заменят 5 электропоездов, срок службы которых достиг 38 лет. Сообщение об этом появилось в комментариях к публикации губернатора Павла Малкова в телеграм-канале.
Рязанцы сообщили, что недовольны состоянием электропоездов, которые работают на направлении Рязань-1 – Сасово.
В ответ на сообщение Минтранс Рязанской области сообщил, что плановая замена 5 электропоездов, срок службы которых достиг 38 лет, пройдет в 2025 году. Их заменят на более новый подвижной состав, средний возраст которых составит 15 лет.