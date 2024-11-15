В 2025 году рязанцев вновь может ожидать всплеск численности популяции непарного шелкопряда

В министерстве природопользования Рязанской области состоялось заседание по вопросу состояния популяции непарного шелкопряда. Об этом написали в группе Центра защиты леса.

По словам Галины Кононовой, директора филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области», вспышка численности насекомых, которая началась в 2021 году, достигла максимальных значений в 2023 году. Тогда площадь очагов составила 94 тыс. га.

Сейчас, как отмечают специалисты, популяция вредителя вступила в фазу кризиса. Площадь очагов непарного шелкопряда в настоящий момент составляет 3272 га. В следующем году мероприятия по локализации и ликвидации очагов непарного шелкопряда биологическим препаратом не планируются. Однако на локальных участках могут бороться с вредителем механическим способом — уничтожать его кладки.

Несмотря на то, что специалисты прогнозируют дальнейшее снижение численности популяции непарного шелкопряда в Рязанской области,есть риск, что при благоприятных погодных условиях возможен повторный всплеск численности вредителя.