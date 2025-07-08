В 2025 году построят 9 новых участков дорог протяженностью 5,5 км по поручению Павла Малкова

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание регионального Правительства, на котором обсуждались актуальные направления развития региона, отчеты об исполнении поручений главы региона и решении конкретных вопросов жителей из социальных сетей, вопросы благоустройства общественных пространств, поддержки рязанских семей с детьми, советников директоров школ по воспитанию, развития агропромышленного комплекса.

Павел Малков в начале заседания коротко рассказал об итогах рабочей поездки в Рязанскую область депутата Госдумы России, ответственного секретаря Наблюдательного Совета Центра беспилотных систем и технологий Александра Сидякина. В центре внимания были вопросы развития в регионе отрасли БАС и поддержки участников и ветеранов спецоперации. Губернатор дал поручение министерству экономического развития области обеспечить выполнение Соглашения, которое подписано 7 июля между АНО «Центр беспилотных систем и технологий» и АНО «НПЦ БАС «ПРОТОС».

«Беспилотные системы и технологии – важнейшая тема. Серьезно занимаемся развитием инфраструктуры для этой отрасли. Рязанская область входит в национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Регион обязательно должен стать одним из лидеров в этом направлении, у нас все для этого есть. Подписанное Соглашение как раз предусматривает продвижение проектов в сфере БАС», – сказал Павел Малков.

Заместитель Председателя Правительства региона – министр транспорта и автодорог Павел Супрун сообщил о том, что в рамках поручения Губернатора Павла Малкова о обеспечении подъездных автодорог к сельхозпредприятиям в этом году строятся 9 новых участков общей протяженностью 5,5 км. Работы ведутся по федеральной программе комплексного развития сельских территорий в Михайловском, Ряжском, Касимовском округах, а также в Сапожковском, Александро-Невском, Рязанском районах. Два объекта уже готовы, работу на остальных завершат до 1 августа текущего года. Параллельно формируется перечень таких объектов на 2026 год.