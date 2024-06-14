Пятница, 14 июня, 2024

В 2025 году на щитах ко Дню Победы в Рязани хотят разместить фотографии участников ВОВ

Автор: 7info7

Опубликовано

14 июня на личном приёме у главы администрации Рязани Виталия Артёмова была выдвинута инициатива по размещению фотографий участников ВОВ на рекламных щитах во время празднования Дня Победы в 2025 году. Об этом информирует сайт мэрии.

В следующем году во всех субъектах РФ пройдут праздничные мероприятия. Особое внимание уделят вопросам преемственности поколений, сохранения исторической памяти и проявления должного уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Среди торжественных мероприятий в Рязани планируют организовать патриотические акции, праздничные концерты, торжественные возложения и другие.

Инициатива была встречена положительно. Виталий Артёмов отметил факт важности сохранения памяти о наших героических предках. Управлению культуры и управлению градостроительства и архитектуры поручено оказать содействие в реализации проекта.

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