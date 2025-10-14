В 2025 году было в Рязани заменено рекордное количество теплосетей – 28 км

Депутаты Рязанской городской Думы на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры заслушали доклад заместителя главы администрации Рязани Олега Самсонова о ходе отопительного сезона и мерах по решению проблемных вопросов, связанных с пуском отопления в жилищном фонде города.

В этом году пуск тепла стартовал с 29 сентября и прошел более слаженно и в короткие сроки.

За две недели отопительного сезона 2024 года поступило 1548 обращений от граждан по вопросам отопления, тогда как в текущем году таких обращений было 1232, что на 20% меньше. В прошлом году пуск отопления занял месяц, в этом году – две недели. Подача тепла велась с опережением графика.

За две недели с начала пуска отопления запущены все проблемные дома. В прошлом году через две недели с начала подачи теплоносителя без отопления оставались 11 домов. Пуск отопления в жилые дома завершился только в начале ноября.

В Рязани продолжается реализация программы по замене теплосетей, рассчитанная на 7 лет. В 2025 году было заменено рекордное количество теплосетей – 28 км, в то время как в прошлом году этот показатель составил 22 км. Деньги по программам «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и за счет списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам были доведены поздно. По улицам Великанова и Ленинского Комсомола только в начале сентября. Тем не менее, администрация города Рязани пошла на риск, чтобы отремонтировать как можно больше теплотрасс.

Олег Самсонов подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону была выполнена качественно и в полном объеме. Количество аварий на теплосетях сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

По итогам заседания комитета администрации города поручено усилить взаимодействие с управляющими компаниями и Фондом капитального ремонта и еженедельно направлять в Рязанскую городскую Думу информацию о возникающих проблемах с отоплением.