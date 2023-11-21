Вторник, 21 ноября, 2023
На главнуюНовости РязаниНовости медицины

В 2024 году в Шиловском районе построят два новых ФАПа

7info 2
Изображение от valuavitaly на Freepik

В 2024 году в Шиловском районе планируют построить два новых ФАПа. Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников на заседании регионального правительства во вторник, 21 ноября.

Новые фельдшерско-акушерские пункты будут построены в селах Пустополье и Береговое. Еще девять ФАПов района отремонтируют.

В 2023 году в Шиловском районе уже отремонтировали два пункта медицинской помощи, закупили два автомобиля неотложной медпомощи и три автомобиля «скорой».

В Шиловском межрайонном медицинском центре появились 26 единиц медоборудования, в том числе установили новый компьютерный томограф. На данный момент в центре проходит ремонт хирургического корпуса.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах