В 2024 году в Шиловском районе построят два новых ФАПа

В 2024 году в Шиловском районе планируют построить два новых ФАПа. Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников на заседании регионального правительства во вторник, 21 ноября.

Новые фельдшерско-акушерские пункты будут построены в селах Пустополье и Береговое. Еще девять ФАПов района отремонтируют.

В 2023 году в Шиловском районе уже отремонтировали два пункта медицинской помощи, закупили два автомобиля неотложной медпомощи и три автомобиля «скорой».

В Шиловском межрайонном медицинском центре появились 26 единиц медоборудования, в том числе установили новый компьютерный томограф. На данный момент в центре проходит ремонт хирургического корпуса.