В 2024 году в Рязанской области подключат к интернету шесть населённых пунктов

Один поселок и пять сел Рязанской области в 2024 году подключат к интернету. Работы будут проводиться по программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика».

Минцифры России подвело итоги голосования за малонаселённые пункты с числом жителей от 100 до 500 человек, которые в приоритетном порядке подключат к мобильному интернету в следующем году. Голосование проводилось с 17 июля по 10 сентября.

В Рязанской области победителями наибольшее число голосов набрали:

— поселок совхоза «Смена» (Захаровский район),

— село Огарево-Почково (Сасовский район),

— село Коноплино (Ухоловский район),

— село Иванково (Спасский район),

— село Кушуново (Скопинский район),

— село Ерлино (Кораблинский район).

В них проживает приблизительно 1700 жителей. В голосовании участвовали совершеннолетние граждане Российской Федерации. Проголосовать можно было по почте или через портал Госуслуг только за населённый пункт, находящийся в нашем регионе.