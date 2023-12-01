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В 2024 году в Рязанской области отремонтируют шесть школ

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Фото: правительство Рязанской области
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В 2024 году в Рязанской области пройдет капитальный ремонт шести школ. Об этом было сказано на личном приеме губернатора Павла Малкова.

К главе региона обратилась многодетная мама из села Заборье Рязанского района. Она отметила, что местная школа нуждается в капитальном ремонте и обновлении оборудования. Первый заместитель министра образования области Ольга Васина сообщила, что в следующем году запланировано провести капремонт шести школ, среди которых – и школа в Заборье.

Губернатор поручил контролировать ход работ и при разработке дизайна учитывать мнение родителей, учеников и педагогов.

Павел Малков также подчеркнул, что за два года в регионе модернизировали 39 школ.

Школами в целом серьезно занимаемся. Благодаря реализации нацпроекта «Образование» ведется их комплексная модернизация,

— передает слова Малкова пресс-служба правительства.

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