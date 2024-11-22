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В 2024 году в Рязанской области отремонтировали 144 км автодорог

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Кристина Аманн
Фото: t.me/pavelmalkov_official

В Рязанской области ремонтируют дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За работу в дорожной сфере за 2024 год Рязанской области вручена самая высокая отраслевая награда «Золотой каток». Усилия региона в реализации нацпроекта отметил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Об этом в своем тг-канале рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

В этом году по нацпроекту в регионе привели в порядок почти 144 км автодорог. Особое внимание, как отметил губернатор, уделили школьным маршрутам и крупным трассам. Например, привели в порядок более 16 км дороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов в Александро-Невском районе. Эта трасса входит в опорную сеть дорог России. В сутки здесь проезжает порядка двух тысяч автомобилей.

Капитально обновили две дороги в Милославском районе, связывающие Рязанскую и Липецкую области. Также здесь проходит школьный маршрут. Помимо ремонта дорожного покрытия заменили остановочные павильоны, установили новые знаки, нанесли разметку. Также построили тротуары для жителей села Архангельское.

В Касимовском районе завершили работы на участке трассы Москва — Егорьевск — Тума — Касимов, которая связывает столицу с Рязанской областью.

— На этом не останавливаемся. Используем все доступные возможности для дальнейшего обновления дорог региона, — пишет Павел Малков.

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