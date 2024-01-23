Вторник, 23 января, 2024
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В 2024 году в Рязанской области благоустроят 18 общественных пространств

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Фото: правительство Рязанской области
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В 2024 году в Рязанской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят 18 общественных пространств, которые выбрали сами жители в ходе онлайн-голосования.

Парки, скверы и площади благоустроят в Рязани, Касимове, Новомичуринске, Скопине, Сасово, Александро-Невском, Кораблино, Михайлове, Рыбном, Ряжске, Сараях, Спасске, Спас-Клепиках, Шацке и Шилово. 

Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост отметил, что за последние годы в Рязанской области благоустроили более 170 общественных пространств. В 2023 году их было 25, сообщает региональное правительство.

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