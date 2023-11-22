В 2024 году услуги рязанского минсоцзащиты будут доступны в электронном виде

В следующем году все услуги министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области будут доступны в электронном виде.

Об этом написал губернатор региона Павел Малков в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что сейчас через госуслуги граждане могут получить 28 услуг минсоцзащиты. Этот список планируют расширять.

Так, жителям Рязанской области станут доступны оформление ежемесячной компенсации на обеспечение питанием беременных женщин, компенсации оплаты за коммунальные услуги и ежемесячные выплаты ветеранам труда. Получение этих услуг можно будет оформить в электронном виде.

Не только расширяем перечень социальных услуг и выплат, но и делаем их более удобными и понятными, в том числе переводим в цифровой формат, — подчеркнул глава области.