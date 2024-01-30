В 2024 году рязанцы продолжат получать пособие по уходу за ребенком при выходе на работу

С 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Новое правило работает в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя.

Чтобы получить пособие, необходимо подать заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком своему работодателю. После поступления сведений в региональное Отделение СФР выплата производится в течение 10 рабочих дней. Далее — 8-го числа каждого месяца за предыдущий.

Размер пособия составляет 40% от среднего заработка заявителя, который рассчитывается за два календарных года, предшествующих наступлению отпуска, но не менее 8 591 рубля. В 2023 году Отделение СФР по Рязанской области назначило пособие по уходу за ребенком до полутора лет 9136 работающим родителям.

Помимо этого, с 1 января вступил в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 10 тысяч рублей по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Рязанской области, позвонив по телефону: 8-800-200-03-01 (звонок бесплатный).