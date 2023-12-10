В 2024 году один знак зодиака настигнут проблемы в браке

Непростой период в личной жизни принесёт 2024 год одному знаку зодиака. Такой вывод можно сделать из астрологического прогноза, который представила астролог Элеонора Гинзбург изданию «Ямал Медиа».
По словам специалиста, со сложностями в браке столкнутся Девы. Им придётся проявить терпение и смирение, а в каких-то делах взять на себя большую ответственность.
Вообще представителям этого знака в наступающем году сложно будет решать любые вопросы, связанные с отношениями. Но тернистый путь приведёт к важным изменениям. Если все невзгоды Девы преодолеют, то у них есть шанс почувствовать духовное единение с половинкой.