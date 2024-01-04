В 2024 году хобби будет приносить деньги людям этих годов рождения

По славянскому календарю наступил год Тёмного Соха. Тёмный Сох очень любит решительность и упорство, именно эти качества свойственны людям, рождённых под покровительством Дикого Вепря. Журналисты ЯмалМедиа разобрались, о каких годах рождения идёт речь, и что ждёт представителей этого знака.
Речь идёт о рождённых в 1950, 1966, 1982, 1998, 2014 годах. Их ждут успехи в карьере, интересные приключения и встречи. Но важно помнить: погружаясь в пучину событий, главное — найти время на родных и друзей. Гороскоп на 2024 год предупреждает Вепрей: доверять новым знакомым на 100% не стоит.
Ранее бурятский лама назвал главных счастливчиков 2024 года. По его словам, 2024 год благоволит всем, кто родился в годы Обезьяны и Мыши по восточному календарю:
В наступающем году необходимо держаться доброй стороны, принципов нравственности, общечеловеческих ценностей, закона, порядка и данных ранее обязательств, говорит лама. По словам ламы, только так можно будет удержаться в вихре глобальных, масштабных событий переломного, значимого года Дракона.