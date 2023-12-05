В 2024 году доходы и расходы бюджета Рязанской области вырастут на 1 млрд

В 2024 году доходы и расходы бюджета Рязанской области вырастут более чем на 1 миллиард рублей. Об этом сказала министр финансов региона Марина Наумова на заседании областного правительства во вторник, 5 декабря.

Предполагается увеличение доходной и расходной частей областного бюджета за счет поступления федеральных средств, а также налоговых и неналоговых доходов. Марина Наумова отметила, что доходы в текущем году увеличиваются на более чем 2 миллиарда рублей, расходы – на 426,7 миллионов рублей. Дефицит бюджета сокращается на 1 миллиард 630 миллионов рублей.

На создание многофункциональных семейных центров в 2024 году будет направлено почти 4 миллиона рублей, на строительство флагманской школы в Рязани – 34,6 миллионов рублей. Также в 2023 году на развитие интеллектуальных транспортных систем область получит более 100 миллионов рублей дополнительно.

По словам губернатора Павла Малкова, региону удалось за счет дополнительных доходов отказаться от коммерческих заимствований.

Каждая копейка, которая сейчас закладывается в бюджет, должна использоваться по назначению. Доходы у нас увеличиваются, бюджет устойчивый, все проекты реализуются, — передает слова Малкова пресс-служба правительства.

Участниками заседания поддержан законопроект по расширению мер социальной поддержки. Так, субсидия на догазификацию теперь станет доступна участникам СВО, не имеющим статуса ветерана боевых действий, и членам их семей, инвалидам первой группы и семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Также определен прожиточный минимум на 2024 год. Для трудоспособного населения он составит 14 991 рубль, для пенсионеров – 11 828 рублей, а для детей – 13 747 рублей.