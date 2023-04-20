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Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В 2023 году в Рязанском кремле благоустроят пешеходные дорожки

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Фото со страницы Артёма Бранова ВКонтакте

В историческом центре Рязани идёт благоустройство. По поручению губернатора Павла Малкова приведут в порядок заезд в Рязанский кремль со стороны Кремлёвского вала и отремонтируют парковку. В 2023 году в планах — благоустройство пешеходных дорожек вдоль набережной.

Об этом рассказал вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов. В понедельник главную достопримечательность города посетил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В настоящее время идёт реконструкция Успенского собора и Богоявленской церкви. При поддержке федерального правительства и лично Михаила Мишустина летом стартует реконструкция Кремлёвского сквера.

В 2023 году в Рязанском кремле благоустроят пешеходные дорожки
В 2023 году в Рязанском кремле благоустроят пешеходные дорожки
В 2023 году в Рязанском кремле благоустроят пешеходные дорожки

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