В 2023 году в Рязанском кремле благоустроят пешеходные дорожки

В историческом центре Рязани идёт благоустройство. По поручению губернатора Павла Малкова приведут в порядок заезд в Рязанский кремль со стороны Кремлёвского вала и отремонтируют парковку. В 2023 году в планах — благоустройство пешеходных дорожек вдоль набережной.

Об этом рассказал вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов. В понедельник главную достопримечательность города посетил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В настоящее время идёт реконструкция Успенского собора и Богоявленской церкви. При поддержке федерального правительства и лично Михаила Мишустина летом стартует реконструкция Кремлёвского сквера.