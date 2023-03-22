Среда, 22 марта, 2023
Татьяна Проводина

В 2023 году в Рязанской области отремонтируют 15 пешеходных переходов через ж/д пути

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Железнодорожники в этом году проведут ремонт 15 одноуровневых пешеходных переходов в Рязанской области. Речь идёт о переходах на станции Рязань-2, а также на станциях в Спасском, Старожиловском, Сасовском, Шиловском, Рязанском, Кораблинском, Скопинском и Чучковском районах.

Бригады заменят покрытие на пешеходных переходах, отремонтируют ограждения и обновят свыше 50 знаков безопасности.

Для предупреждения несанкционированного прохода в неположенных местах железнодорожники высадят около 250 кустарников «живой изгороди».

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