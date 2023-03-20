В 2023 году в Рязани приведут в порядок более 25 общественных пространств

В Рязани в текущем году приведут в порядок больше 25 объектов. Вопросы благоустройства общественных пространств обсудили в городском парламенте.

Участниками заседания муниципальной общественной комиссии программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» стали депутаты Рязанской городской думы Елена Волкова, Эвелина Волкова, Елена Акимкина и член Рязанской Общественной палаты Екатерина Филиппова. Совещание провёл замглавы администрации города Михаил Ромодин.

Среди объектов, которые благоустроят в 2023 году — Черезовские пруды, площадь Победы с пешеходной зоной Малого шоссе, Лыбедский бульвар от цирка до стадиона «Спартак», Лесопарк, сквер на набережной у памятника Сергею Есенину, Нижний городской парк, зелёная зона в Солотче.

Активисты предложили включить в список на будущий год ряд других территорий. Например, депутат Елена Волкова предложила продолжить благоустройство Гвардейского сквера. Там можно установить стенды с информацией об истории 137-го гвардейского парашютно-десантного полка, рязанского военного автомобильного училища и самого сквера. Также можно обустроить площадку для выгула собак и площадки для воркаута.

Объекты для благоустройства в 2024 году будут отобраны рейтинговым голосованием с 15 апреля по 30 мая.