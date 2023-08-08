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В 2023 году в Рязани планируется установить три новых светофора

7info
Фото: администрация Рязани

Дорожное движение в Рязани регулируют 123 светофорных объекта, сообщила пресс-служба городской администрации.

В 2023 году в Рязани планируется установить три новых светофора. На эти цели решением Рязанской городской Думы выделено 13,5 млн. рублей. Новые светофоры появятся на улице Спортивной (возле нового онкодиспансера), на улице Кальной (у школы № 73) и на пересечении Первомайского проспекта с улицей Пожалостина. Выполнить работы по установке планируется до конца осени 2023 года.

Первый светофор в Рязани установили 1953 году на пересечении улиц Ленина и Свободы. В 2013 году два светофорных объекта Московского шоссе были подключены к Автоматизированной системе управления дорожным движением, 2016 году — уже 26 объектов.

Сейчас под управлением Центра организации дорожного движения находятся 123 светофорных объекта, оборудованных видеокамерами и детекторами транспортных потоков, что позволяет вести видеоконтроль и в зависимости от интенсивности дорожного движения в автоматическом режиме регулировать длительность горения разрешающего сигнала светофора.

Система позволяет организовывать зеленую волну на основных транспортных артериях. При соблюдении скоростного режима водители не попадают на запрещающий сигнал светофора, безостановочно двигаясь по центральным улицам города.

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