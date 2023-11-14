Вторник, 14 ноября, 2023
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В 2023 году Рязанская область получила из федерального бюджета 23 млрд рублей

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Федеральные поступления в бюджет Рязанской области за 9 месяцев 2023 года составили почти 23 миллиарда рублей.

Об этом сообщила министр финансов региона Марина Наумова на заседании областного правительства во вторник, 14 ноября.

По словам Наумовой, доходы бюджета за этот период составили 71 миллиард рублей, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика наблюдается практически по всем налоговым поступлениям.

При этом расходы регионального бюджета составили 67 миллиардов рублей, 31% которых – финансовая помощь муниципалитетам.

Губернатор Рязанской области Павел Малков в комментарии журналистам отметил, что важное значение имеет как эффективное расходование средств, так и наполнение бюджета.

Сейчас я вижу, что действительно работаем по всем возможным направлениям, что бюджет увеличивается и за счет сбора налогов, и за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета,

— передает слова Малкова пресс-служба правительства.

Глава региона подчеркнул, что ведомствам и министерствам надо постоянно работать над дальнейшим повышением качества всех организационных процессов и взаимодействия с федеральным центром.

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