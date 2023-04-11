В 2023 году Рязань получит ещё по меньшей мере 10 автомобилей скорой помощи

В текущем году для города Рязани приобретут ещё как минимум 10 автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Павел Малков 10 апреля на церемонии передачи новых машин скорой помощи в муниципальные образования региона.

Церемония прошла с участием министра здравоохранения Рязанской области Александра Пшенникова и представителей медицинских организаций.

В 19 медучреждений переданы 26 новых машин, оснащённых системой ГЛОНАСС и необходимым оборудованием. Новую технику получили межрайонные медицинские центры, межрайонные и районные больницы.

Глава Рязанской области подчеркнул, что такого существенного обновления парка машин не было много лет. Павел Малков пообещал продолжать оснащение и развитие службы скорой помощи.

Павел Малков: «Мы понимаем, что проблемы ещё остаются. Будем и дальше продолжать оснащение и развитие скорой. Как минимум в этом году приобретём ещё 10 автомобилей для скорой медицинской помощи в городе Рязани»

Губернатор подчеркнул, что новые машины помогут медработникам ещё более качественно справляться с нелёгкими, но очень важными задачами.

Павел Малков поблагодарил главу кабинета министров России Михаила Мишустина за помощь в обновлении парка автомобилей скорой помощи в Рязанской области. По словам главы региона, всего за последние несколько месяцев в муниципальные образования направлен 41 автомобиль, включая 26, переданные 10 апреля.

Половина машин имеют полный привод, необходимый для непростых дорог в сельской местности. Павел Малков осмотрел оснащение автомобилей и вручил водителям ключи.