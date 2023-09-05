В 2023 году погрузка зерна в Рязанской области выросла более чем в два раза

В январе – августе 2023 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 391 тысячу тонн.

Наибольшие объемы отправлены со станций Ряжск-1, Нижнемальцево и Чучково.

В январе – августе текущего года рост погрузки произошел также по ряду других номенклатур грузов:

— лом черных металлов – 129 тысяч тонн (+ 10,6 % к 2022 году);

— метизы – 11,7 тысяч тонн (+ 12,9 %);

— черные металлы – 1,7 тысяч тонн (рост почти в 4 раза).