«Почта России» начнёт эксперимент по доставке клиентам вина

«Почта России» планирует начать эксперимент по доставке клиентам вина. Об этом сообщил РБК гендиректор компании Максим Акимов.
В ходе выступления на Восточном экономическом форуме Максим Акимов подчеркнул, что одним из главных параметров программы станет доставка не ранее 24 часов с момента заказа.
Инвестиции на создание необходимой для реализации проекта инфраструктуры оценили в 5 млрд рублей. О сроках «винного» проекта пока не сообщается.
Ещё один эксперимент «Почта России», как ожидается, запустит в апреле 2023 года. Речь идёт о бондовых складах.
Проект даст возможность получать самые популярные импортные товары из интернет-магазинов в несколько раз быстрее. Они будут храниться в специальных зонах на территории России, а процедуру таможни проходить уже после заказа товара.