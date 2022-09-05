Понедельник, 5 сентября, 2022
Татьяна Проводина

«Почта России» начнёт эксперимент по доставке клиентам вина

Изображение от fxquadro на Freepik

«Почта России» планирует начать эксперимент по доставке клиентам вина. Об этом сообщил РБК гендиректор компании Максим Акимов.

В ходе выступления на Восточном экономическом форуме Максим Акимов подчеркнул, что одним из главных параметров программы станет доставка не ранее 24 часов с момента заказа.

Максим Акимов: «Пока мы в дискуссии по законопроекту, и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами»

Инвестиции на создание необходимой для реализации проекта инфраструктуры оценили в 5 млрд рублей. О сроках «винного» проекта пока не сообщается.

Ещё один эксперимент «Почта России», как ожидается, запустит в апреле 2023 года. Речь идёт о бондовых складах.

Проект даст возможность получать самые популярные импортные товары из интернет-магазинов в несколько раз быстрее. Они будут храниться в специальных зонах на территории России, а процедуру таможни проходить уже после заказа товара.

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