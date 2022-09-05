«Почта России» начнёт эксперимент по доставке клиентам вина

«Почта России» планирует начать эксперимент по доставке клиентам вина. Об этом сообщил РБК гендиректор компании Максим Акимов.

В ходе выступления на Восточном экономическом форуме Максим Акимов подчеркнул, что одним из главных параметров программы станет доставка не ранее 24 часов с момента заказа.

Максим Акимов: «Пока мы в дискуссии по законопроекту, и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами»

Инвестиции на создание необходимой для реализации проекта инфраструктуры оценили в 5 млрд рублей. О сроках «винного» проекта пока не сообщается.

Ещё один эксперимент «Почта России», как ожидается, запустит в апреле 2023 года. Речь идёт о бондовых складах.

Проект даст возможность получать самые популярные импортные товары из интернет-магазинов в несколько раз быстрее. Они будут храниться в специальных зонах на территории России, а процедуру таможни проходить уже после заказа товара.