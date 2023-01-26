Четверг, 26 января, 2023
Татьяна Проводина

В 2023 году для социальных предприятий Рязанской области предусмотрены меры государственной поддержки

На главнуюНовости Рязани
Фото со страницы Юлии Шваковой ВКонтакте

Социальные предприятия Рязанской области смогут воспользоваться мерами господдержки в 2023 году. Об этом сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова.

В категорию социальных предпринимателей в настоящее время входят 67 областных и городских субъектов малого и среднего предпринимательства. Они обеспечивают уход за престарелыми людьми, трудоустраивают инвалидов и граждан с ОВЗ, открывают частные группы по уходу за детьми или проводят для них развивающие занятия, а также сохраняют народные промыслы.

Такие организации могут получить микрозаймы по льготной ставке 1% и гранты до 500 тысяч рублей. В центре «Мой бизнес» можно получить консультацию по юридическим и финансовым вопросам. Сотрудники центра помогут разработать собственный сайт, рекламу, окажут поддержку в продвижении бренда компании.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации