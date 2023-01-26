В 2023 году для социальных предприятий Рязанской области предусмотрены меры государственной поддержки

Социальные предприятия Рязанской области смогут воспользоваться мерами господдержки в 2023 году. Об этом сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова.

В категорию социальных предпринимателей в настоящее время входят 67 областных и городских субъектов малого и среднего предпринимательства. Они обеспечивают уход за престарелыми людьми, трудоустраивают инвалидов и граждан с ОВЗ, открывают частные группы по уходу за детьми или проводят для них развивающие занятия, а также сохраняют народные промыслы.

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