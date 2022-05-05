В 2022 году в Рязанской области запланирован ремонт на 202 дорожных объектах протяженностью почти 400 км

5 мая губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства попросил доложить о ходе ямочного ремонта автодорог в Рязани и в других муниципальных образованиях министра транспорта и автомобильных дорог области Вадима Решетника и главу администрации города Елену Сорокину. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Николай Любимов отметил, что вопрос состояния автодорог в областном центре и в других муниципалитетах сейчас является одним из основных.

«Я еще в марте давал поручение главам администраций МО максимально усилить ямочный ремонт дорог и уборку их от пыли, песка и мусора, особенно в Рязани. Жалобы от рязанцев поступали тогда в большом количестве, сейчас их меньше, но они ещё по-прежнему есть. Я уже говорил, что реакция на эти обращения должна быть оперативной и результативной – в виде заделанных ям на аварийных участках», – сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул: «Ямочный ремонт на дорогах должен быть завершен в максимально сжатые сроки, после чего надо оперативно выходить на плановую работу. Дорожным службам необходимо рационально использовать каждый погожий день, включая выходные. Для этого, конечно, следует четко организовывать эту работу. И мне, и рязанцам в первую очередь, нужны улицы, приведенные в порядок, когда можно будет нормально ездить по дорогам, на которых после зимы образовались выбоины».

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Николай Любимов заявил о необходимости личного контроля хода дорожного ремонта со стороны руководителей муниципалитетов и минтранса: «Дороги должны быть в центре внимания нашей работы всегда. Надо делать так, чтобы ям на них вообще не было. Деньги на дорожный ремонт направляются рекордные, необходимо, чтобы их освоение было эффективным, и люди почувствовали реальные улучшения в отношении состояния дорог». Губернатор поручил продолжать внимательную работу с обращениями людей и обеспечить максимально оперативное реагирование на них.

По словам руководителя минтранса области Вадима Решетника, в 2022 году в рамках госпрограммы «Дорожное хозяйство и транспорт» запланирован ремонт на 202 объектах протяженностью почти 400 км. Контрактация проведена, на более чем половине участков работы начаты. В этом году муниципальным образованиям предоставлены субсидии на ремонт 178 объектов общей протяженностью более 100 км, что значительно больше, чем в предыдущие годы. В целом на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе будет направлено 7,4 млрд. рублей, в том числе 3,5 млрд. рублей из федерального бюджета. Планируется, что в этом году 42% автодорог будет приведено в нормативное состояние.