В 2022 году в Рязани собираются отловить 1380 животных без владельцев

На заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос о работе с безнадзорными животными. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

На осуществление данной деятельности в прошлом году из областного бюджета Рязани было направлено 14,5 млн. рублей. В соответствии с федеральным законодательством деятельность по обращению с животными включает в себя: отлов, содержание в приюте не менее 21 дня, лечение, стерилизацию, маркирование, обработку от паразитов, вакцинацию. Животные, не проявляющие агрессии, подлежат возврату в места обитания.

В 2021 году на территории Рязани было отловлено 1077 безнадзорных животных. 940 собак после стерилизации возвращены в среду обитания. 38 животных оставлено в приюте, 99 — нашли своих хозяев.

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Более 5 млн. рублей, выделенных из регионального бюджета, не были освоены. Среди причин — расторжение контракта с одним из подрядчиков, несостоявшиеся аукционы.

В 2022 году на эти цели из регионального бюджета выделено более 17 млн. рублей. С 1 января 2022 года организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев осуществляет МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» в рамках муниципального задания. Ресурсы учреждения позволяют обеспечить соответствующие меры только на территории Московского и Железнодорожного районов.

Для обеспечения деятельности на территории Октябрьского и Советского районов заключен контракт с индивидуальным предпринимателем. С 1 марта планируется заключение нового контракта. В 2022 году планируется обеспечить отлов 1380 животных без владельцев.

Депутаты предложили организовать работу по принципу «одного окна», чтобы человек из любого района мог обратиться по единому телефону в диспетчерскую и оставить заявку на отлов животных. Администрации города совместно с представителями МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» поручено подготовить предложения по развитию муниципального учреждения, направленные на улучшение ситуации с безнадзорными животными.