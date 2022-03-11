В 2022 году в Рязани планируют отловить 1380 бездомных собак. Ситуацию с безнадзорными животными обсудили на совещании в горадминистрации 10 марта.

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По словам начальника управления благоустройства города Юрия Фурфурака, на отлов животных выделены субсидии из областного бюджета. Выезды планируют осуществлять ежедневно в рабочие дни.

Кроме того, Рязань выступит с инициативой по внесению изменений в действующий Федеральный закон о бездомных животных. В частности, планируется разрешить регионам самостоятельно принимать решения в отношении зверей в случае их агрессивного поведения, ввести обязанности для владельцев домашних питомцев проводить стерилизацию и прочее.

Также на совещании обсудили вопрос строительства приюта для бездомных животных. Предложения рассмотрят в Гордуме.